Наразі підприємцеві загрожує в'язниця. Суд Мангеттена може засудити його до 25 років. Серед ймовірної провини є, зокрема, шахрайство із цінними паперами.

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У чому може бути винен Тревор Мілтон

Торік діяльність компанії вперше викликала підозри. Зокрема, фонд Hindenburg Research провів власне розслідування, яке призвело до того, що мільярдер був змушений покинути пост директора.

Конкретні звинувачення висунули кілька днів тому одразу за трьома пунктами. Перші два пункти стосуються махінацій з цінними паперами. Ще один — шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку.

Як заявляє сторона обвинувачення, компанія залучала інвесторів завдяки обману, а також збільшувала вартість акцій Nikola Corporation за допомогою брехливих заяв під час інтерв'ю та на подкастах.

Діяльність Nikola – брехня?

Влада також заявила, що сама діяльність компанії є брехнею. Адже заяви про її розробки не відповідають дійсності.

Зокрема, згадують випадок, коли під час зйомок реклами вантажівки Nikola One ту довелося штовхати з пагорба, щоб вона почала рухатися.

Також компанія так і не створила обіцяних "революційних акумуляторів і водневих двигунів", які обіцяв Мілтон.

А власний водень компанія й зовсім не виробляла, попри заяви, що змогла знизити вартість його виробництва на 81 відсоток.

Джерело пише, що суддя наразі відпустив Мілтона під заставу в 100 мільйонів доларів.