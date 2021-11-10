Дизайнер Яссін Чоук з Тунісу пофантазував на цю тему і створив підбірку упаковок печива, якого насправді ніколи не існувало. Його виробниками в рамках цього художнього припущення є такі техногіганти як Apple, Microsoft, Google та інші.

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Печиво замість смартфонів

Пачка печива від Google запитує дозволу на прийняття cookies. Це гра слів, адже в англійській мові це означає також і "печиво". Однак в рамках основної діяльності компанії на ринку пошукових систем і браузерів, вираз набуває зовсім іншого сенсу.



Печиво від Google / Фото Яссін Чоук

Печиво YouTube під назвою "ChocoTube" пропонує нам відкрити пакет через 5 секунд, відсилаючи до набридливих рекламних оголошень, які можна пропустити лише через певний час.



Печиво YouTube під назвою "ChocoTube" / Фото Яссін Чоук

Смаколики від Apple в кращих традиціях компанії пропонують докупити начинку окремо. Це натякає на давню звичку компанії прибирати з комплектації своїх пристроїв якісь елементи, які присутні у конкурентів, та продавати їх окремо за додаткові й часом немалі гроші. У цьому випадку печиво коштує 5 доларів, а начинка – 2 долари.

Печиво від Apple / Фото Яссін Чоук

"Huawei – те ж саме, що й Apple, але дешевше", – говорить нам слоган наступного печива, натякаючи, що китайський виробник копіює рішення компанії з Купертино, але продає свої товари дешевше.



Печиво Huawei / Фото Яссін Чоук

Печиво від Amazon повторює мотиви відомого мема "Очікування/Реальність", де на упаковці нам демонструють красиве печиво з акуратним малюнком, а в реальності отримуємо щось зовсім інше.

Печиво Amazon / Фото Яссін Чоук

Упаковка Microsoft одразу ж розчаровує повідомленням про те, що ваша дієта з тріском провалилася. Після цього ми бачимо текст "Завершено 20 відсотків" – подібне можна зустріти після так званого синього екрану смерті, коли фірмова операційна система Windows починає шукати причину падіння і готується до перезавантаження комп'ютера.



Печиво Microsoft / Фото Яссін Чоук

Печиво TiKTok у формі пряничних чоловічків, які танцюють, попереджає, що продукт може викликати залежність.



Печиво TiKTok / Фото Яссін Чоук



Печиво Linkedin / Фото Яссін Чоук

В арсеналі немає печива від таких гігантів ринку електроніки як Xiaomi та Samsung.