Компанії Google 23 роки: пошуковик привітав усіх користувачів зі своїм днем народження

Google часто випускає вітальні дудли до днів народження різних вчених та інших видатних людей. Також і До дат визначних подій, до свят та багато іншого.

27 вересня пошуковик не забув і про себе. Адже саме цю дату тепер вважають днем народження компанії Google Inc. Тож нині їй виповнилося 23 роки.

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Google святкує свій день народження

Кажуть, одна випадкова зустріч може змінити все життя. Так сталося й у випадку Google. Випадкова зустріч двох вчених-комп'ютерників змінила курс розвитку інтернету та життя мільйонів людей.

У 1997 році Сергій Брін, аспірант Стенфордського університету, мав показати Ларрі Пейджу кампус. Для Бріна це було випадкове призначення простого обов'язку. Для Пейджа – один з етапів вибору навчального закладу для аспірантури.

Наступного року ці двоє – нині відомі як співзасновники Google – разом створювали пошукову систему у своїх кімнатах у гуртожитку та розробляли перший її прототип.



Ларрі Пейдж та Сергій Брін створили Google / Фото АР

У 1998 році офіційно народилася компанія Google Inc. Нині, через 23 роки, Google щодня аналізує мільярди пошукових запитів на понад 150 мовах по всьому світу.

до 2005 року Google відзначав день народження 7 вересня, а потім змінив дату – "щоб вона співпала з датою оголошення рекордної кількості сторінок, проіндексованих пошуковою системою".

Дуже багато змінилося від перших днів роботи Google. Від її першого сервера, розташованого у шафі та побудованого з блоків іграшок, до серверів у більш ніж 20 центрах обробки даних по всьому світу.

Багато змінилося. Але місія все та ж – зробити інформацію доступною для всіх.

Що ж, із 23 днем ​​народження, Google!

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