27 вересня пошуковик не забув і про себе. Адже саме цю дату тепер вважають днем народження компанії Google Inc. Тож нині їй виповнилося 23 роки.

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Google святкує свій день народження

Кажуть, одна випадкова зустріч може змінити все життя. Так сталося й у випадку Google. Випадкова зустріч двох вчених-комп'ютерників змінила курс розвитку інтернету та життя мільйонів людей.

У 1997 році Сергій Брін, аспірант Стенфордського університету, мав показати Ларрі Пейджу кампус. Для Бріна це було випадкове призначення простого обов'язку. Для Пейджа – один з етапів вибору навчального закладу для аспірантури.

Наступного року ці двоє – нині відомі як співзасновники Google – разом створювали пошукову систему у своїх кімнатах у гуртожитку та розробляли перший її прототип.



Ларрі Пейдж та Сергій Брін створили Google / Фото АР

У 1998 році офіційно народилася компанія Google Inc. Нині, через 23 роки, Google щодня аналізує мільярди пошукових запитів на понад 150 мовах по всьому світу.

Це цікаво: до 2005 року Google відзначав день народження 7 вересня, а потім змінив дату – "щоб вона співпала з датою оголошення рекордної кількості сторінок, проіндексованих пошуковою системою".

Дуже багато змінилося від перших днів роботи Google. Від її першого сервера, розташованого у шафі та побудованого з блоків іграшок, до серверів у більш ніж 20 центрах обробки даних по всьому світу.

Багато змінилося. Але місія все та ж – зробити інформацію доступною для всіх.

Що ж, із 23 днем ​​народження, Google!

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