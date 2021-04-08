Компанія Zoom прокоментувала ситуацію довкола заборони продажу послуг російському держсектору

Zoom Video Communications прокоментувала повідомлення про її відмову від надання послуг онлайн-конференцій держустановам і держкомпаніям в Росії і країнах СНД. Виявляється, компанія просто шукає нові підходи до роботи в цьому регіоні.

Компанія вже заявила, що це не стане перешкодою для її подальшої співпраці з приватними та державними клієнтами. Сервіс як і раніше буде обслуговувати клієнтів на російському ринку і в СНД.

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Коментар компанії

Ми знаходимося в процесі розвитку нашого підходу до ринку. Тим часом нові та вже наявні користувачі як в державному, так і в приватному секторі можуть подавати запит на придбання облікових записів Zoom через наш сайт безпосередньо,

— повідомив представник Zoom.

Що стосується повідомлень у ЗМІ про обмеження продажів сервісу російським державним установам, то в компанії висловили припущення, що ці відомості з'явилися в ЗМІ через партнерське агентство.

У Zoom пообіцяли провести перевірку у зв'язку з поширенням цих даних і потім опублікувати свої висновки.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Zoom Video Communications заборонила продавати преміальний корпоративний доступ до сервісу онлайн-конференцій держустановам і держкомпаніям в Росії та країнах СНД.