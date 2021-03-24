Компанія заплатить 2400 доларів тому, хто протримається добу без техніки

Джерело:Reviews.org
Вебсайт оглядів товарів і послуг для дому Reviews.org розмістив оголошення про проведення чергового "2021 Digital Detox Challenge" – змагання серед тих, хто готовий відмовитися на 24 години від користування будь-якими електронними пристроями. Переможець отримає 2400 доларів.
Ті, хто захоче взяти участь у цій незвичній акції, можуть подати заявку до 17:00 за тихоокеанським часом 26 березня 2021 року. Організатори також опублікували список пристроїв, що потрапили під заборону.
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Серед заборонених пристроїв:
Ідея "2021 Digital Detox Challenge" дуже актуальна, оскільки пов'язана зі зростаючою залежністю людей від цифрових пристроїв. Опитування, проведене самим сайтом Reviews.org, показало, що 56,4 відсотка його учасників зізналися в надмірній залежності від техніки.
Про дату проведення оголосять на YouTube-каналі оглядача. На жаль, акція проводиться лише в США.