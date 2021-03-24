Компанія заплатить 2400 доларів тому, хто протримається добу без техніки

Вебсайт оглядів товарів і послуг для дому Reviews.org розмістив оголошення про проведення чергового "2021 Digital Detox Challenge" – змагання серед тих, хто готовий відмовитися на 24 години від користування будь-якими електронними пристроями. Переможець отримає 2400 доларів.

Ті, хто захоче взяти участь у цій незвичній акції, можуть подати заявку до 17:00 за тихоокеанським часом 26 березня 2021 року. Організатори також опублікували список пристроїв, що потрапили під заборону.

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Що заборонили використовувати

Серед заборонених пристроїв:

телефони,

телевізори,

ігрові пристрої,

ПК і ноутбуки,

різні натільні пристрої,

гаджети на зразок Amazon Alexa і пилососів Roomba.

Ідея "2021 Digital Detox Challenge" дуже актуальна, оскільки пов'язана зі зростаючою залежністю людей від цифрових пристроїв. Опитування, проведене самим сайтом Reviews.org, показало, що 56,4 відсотка його учасників зізналися в надмірній залежності від техніки.

Що ви отримуєте?

Офіційний титул "2021 Digital Detox Challenger" у США.

2400 доларів США як оплату за виконання завдання.

День без прокручування стрічки новин, мемів в інтернеті та втоми від масштабування.

Сейф для зберігання техніки протягом 24 годин.

Подарункова карта Amazon вартістю 200 доларів США для створення набору виживання без технологій.

Про дату проведення оголосять на YouTube-каналі оглядача. На жаль, акція проводиться лише в США.