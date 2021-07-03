В нових концептах камера смартфона здатна літати. Фактично це апарат з вбудованим дроном.

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Як це виглядає

Модуль камери є знімним. Але його не просто можна від'єднати. У даному випадку камера літає, як квадрокоптер.

Для цього в модулі камери є дві пари пропелерів, майже як у звичайному квадрокоптері. Також розробники передбачили інфрачервоні датчики по периметру, які, судячи з усього, задіяні в системі ухилення від перешкод.



Патент компанії Vivo на смартфон з камерою-дроном / Фото Vivo

Камер дві, але для захоплення відео буде використовуватися тільки одна з них. Для чого використовується друга – незрозуміло. Можливо, для захоплення відео від першої особи, за допомогою якого користувач буде керувати літаючим модулем.

Зрозуміло, патент – це всього лише ідея, і поки ніщо не вказує на те, що такий смартфон може з'явитися в асортименті Vivo. Проте розробка виглядає свіжою і оригінальною.