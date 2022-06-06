Компанія Sony вийде на ринок супутникового зв'язку

Японський холдинг Sony Group вирішив вийти на ринок космічного зв'язку і запускає новий підрозділ — Sony Space Communications (SSC). Дочірня компанія візьме на себе розробку потужних лазерів для супутникових систем оптичного зв'язку.

Лазери Sony, як зазначає компанія, повинні забезпечити надшвидку передачу даних між космічними апаратами та наземними станціями. Таким чином компанія збирається підвищити якість зв'язку як у комерційному, так і споживчому секторах.

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Як пояснили в Sony, зараз на орбіті Землі перебуває близько 12 тисяч різних супутників, а найближчими роками їх стане ще більше. Такі апарати, як правило, покладаються на передачу інформації за допомогою радіохвиль – ефективне рішення в недавньому минулому, але дуже примітивне для сучасної електроніки. Щоб виправити цей недолік, вендор заснував SSC, яка обіцяє зробити прорив швидкої передачі даних.

Низькоорбітальним супутникам для підтримки зв'язку із землею в реальному часі, крім значної енергії та антен, потрібно перебувати в зоні видимості наземної станції, лише в цей час можлива комунікація. Крім того, компаніям необхідні ліцензії на радіохвилі. А значні витрати енергії на передачу в радіодіапазон є серйозною проблемою для мікросупутників. Все це ми можемо вирішити за допомогою систем лазерного оптичного зв'язку,

– розповів президент SSC Кехей Івамото.

Яким буде супутниковий зв'язок Sony

Інженери SSC працюють над системами оптичного зв'язку, які дозволять відмовитись від традиційних радіохвиль. У таких систем багато переваг – вони компактні, енергоефективні, не вимагають наявності на супутниках великих антен, що своєю чергою знижує їхню вагу при виведенні на орбіту, а значить і вартість запусків.

Ну і найголовніше – вони дозволяють передавати дані не лише між супутником і наземними станціями, а й між супутниками безпосередньо на орбіті, що уможливлює швидкий доступ до будь-якого апарату, навіть якщо він перебуває зараз поза зоною прямої видимості станції управління.

Конкретні деталі того, як ця технологія працює, не розкриваються. У Sony відзначили, що компанія вже давно тестує подібні системи, а запуск першого прототипу відбувся в 2020 році, коли ІТ-гігант передав зображення у високій якості за допомогою лазера з Міжнародної космічної станції на наземну станцію в Японії.

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До речі, тут країна "аналогов которой нет" зібралась створити свою версію Starlink. На проєкт виділили значну суму. Космічне агентство Росії на своєму сайті опублікувало деталі.

Реалізувати задум збираються до 2030 року. Загалом планують розпиляти витратити 180 мільярдів рублів. Чи вийде у Росії хоч щось без доступу до західних технологій, покаже час, однак з огляду на напівживе становище технологічної сфери окупантів після введення санкцій, сподіватися вони можуть хіба на чергові муляжі.