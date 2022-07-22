Компанія, що висаджує дерева для компенсації викидів вуглецю, випадково спричинила лісову пожежу

Land Life – компанія з Нідерландів, яка пропонує компенсацію викидів вуглекислого газу для забруднюючих галузей промисловості шляхом висаджування дерев. Її працівники випадково почали масштабну лісову пожежу в Іспанії

Ситуація ускладнюється важкою погодною ситуацією в Європі: там температура повітря подекуди сягнула 47 градусів за Цельсієм. На континенті зафіксовано щонайменше 20 лісових пожеж, які виходять з-під контролю.

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Що сталося

Інцидент стався в Буб'єрці, провінції Сарагоса, столиці автономного співтовариства Арагон, коли працівники випадково запалили іскри, які впали на рослини поблизу.

Пожежа почалася, коли один із наших підрядників використовував ретро-екскаватор-павук, щоб підготувати ґрунт для посадки дерев пізніше цієї зими. Оператори сповістили екстрені служби. Рятувальники працюють безперервно, щоб приборкати пожежу, і, на щастя, встановили периметр пожежі,

— йдеться у заяві Land Life.

За словами компанії, ця пожежа перетворилася на "справжнє пекло", вразивши близько 35 000 акрів землі .

. Близько 2000 людей довелося евакуювати, й це називають "серйозним і тривожним" інцидентом.

Загалом виїхали мешканці п'яти сусідніх міст, а також будинок престарілих.

До речі, це не перший випадок, коли працівники Land Life спровокували лісову пожежу. Буквально минулого місяця, 20 червня, інший працівник компанії призвів до займання 49 акрів лісу.