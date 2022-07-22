Ситуація ускладнюється важкою погодною ситуацією в Європі: там температура повітря подекуди сягнула 47 градусів за Цельсієм. На континенті зафіксовано щонайменше 20 лісових пожеж, які виходять з-під контролю.

Цікаво Нові жертви спеки: британські сервери Google та Oracle виходять з ладу через високу температуру

Що сталося

Інцидент стався в Буб'єрці, провінції Сарагоса, столиці автономного співтовариства Арагон, коли працівники випадково запалили іскри, які впали на рослини поблизу.

Пожежа почалася, коли один із наших підрядників використовував ретро-екскаватор-павук, щоб підготувати ґрунт для посадки дерев пізніше цієї зими. Оператори сповістили екстрені служби. Рятувальники працюють безперервно, щоб приборкати пожежу, і, на щастя, встановили периметр пожежі,

— йдеться у заяві Land Life.

За словами компанії, ця пожежа перетворилася на "справжнє пекло", вразивши близько 35 000 акрів землі .

. Близько 2000 людей довелося евакуювати, й це називають "серйозним і тривожним" інцидентом.

Загалом виїхали мешканці п'яти сусідніх міст, а також будинок престарілих.

До речі, це не перший випадок, коли працівники Land Life спровокували лісову пожежу. Буквально минулого місяця, 20 червня, інший працівник компанії призвів до займання 49 акрів лісу.

Нагадаємо, смертоносна хвиля спеки накрила Європу й скоро досягне України. У Великій Британії температура перевищила 40 градусів, через що розплавилась злітна смуга на військовій базі.