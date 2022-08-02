Маленька інопланетна істота, яку ви могли раніше бачити в рекламі серії смартфонів з гнучкими екранами, завжди іменувалась як CGI. Тепер же вона отримала нову назву – "G-nusmas".

Цікаво Samsung першою в світі оголосила про початок виробництва 3-нанометрових чипів

G-nusmas

Заявку на реєстрацію нового бренду компанія подала минулого місяця до Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO). Документи включають 3D-візуалізацію G-nusmas, який посміхається на камеру.



Інопланетянин G-nusmas з реклами смартфонів Samsung / Фото Samsung

Цікаво, що компанія подала заявку на торговельну марку в розділі "Товари та послуги", а це означає, що ми можемо отримати нову послугу або пристрій, обличчям якого й стане G-nusmas. Варто зазначити, що раніше CGI використовували виключно в рекламі спеціальної версії гнучких смартфонів Bespoke Edition.

Реклама серії смартфонів Bespoke Edition: відео

Імовірно, в цій назві прихований якийсь додатковий сенс або тизер, однак навряд чи його вдасться зрозуміти до офіційного анонсу. А такий нас може чекати вже на найближчій конференції Unpacked 2022, де Samsung, як повідомляється, планує представити 70 колірних варіацій для смартфона Flip 4.