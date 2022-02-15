Компанія Samsung, один з найбільших у світі виробників електроніки, приєднується до Дія.City

Після нещодавньої презентації нових послуг у додатку "Дія", розпочався прийом заявок на резидентство у Дія.City. 15 лютого Михайло Федоров повідомив, що заявку подала компанія Samsung.

Дія.City – це проєкт, створений для побудови та розвитку ІТ-бізнесу в Україні. Він доступний в будь-якому куточку України як для маленьких стартапів, так і для великих ІТ- компаній і передбачає не лише різноманітні інструменти для розвитку, захисту інвестицій та інтелектуальної власності, а й нижчі, у порівнянні з загальною системою оподаткування, податки.

Цікаво Кабмін затвердив порядок розгляду заяв на резидентство Дія.City

Що відомо

Наразі офіційний канал Михайла Федорова повідомляє лише про факт подання заявки на резидентство. В мережі вже назвали це "гарною ознакою".

І це безумовно так. Адже Samsung є одним зі світових лідерів у розробці й впровадженні нових технологій на ринках всього світу, в тому числі й України.

Хто ще подав заявку на резидентство у Дія.City