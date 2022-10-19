Раніше компанія заявила, що з 2030 року збирається повністю припинити випуск автомобілів з ДВС. Такий перехід керівництво обґрунтувало курсом, наміченим одним із засновників Rolls-Royce, автогонщиком і підприємцем Чарльзом Роллсом, який ще в 1900 році позитивно висловлювався про електричні машини.
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Spectre
- Зовнішній вигляд моделі наслідує все найкраще від автомобілів бренду, включаючи найширші радіаторні ґрати, які коли-небудь ставили на роллс-ройси. Фірмова статуетка компанії теж на місці, хоч і зазнала деяких змін.
- Повідомляється, що автівка буде підсвічена світлодіодами, тому не помітити Spectre буде ще складніше.
- Після тривалої оптимізації інженери змогли досягти найкращого серед усіх автомобілів бренду коефіцієнта опору форми 0,25.
- Точні дані про продуктивність Spectre ще невідомі, але, за попередніми оцінками, силова установка зможе видати 577 кінських сил потужності та 900 Ньютоно-метрів крутного моменту.
- Запас ходу становитиме 520 кілометрів.
- Розганяється машина довжиною 545 сантиметрів та вагою 2975 кілограмів з нуля до 100 кілометрів на годину за 4,5 секунди.
Салон чотиримісного дводверного автомобіля прикрашають тисячі точок, що світяться – вони імітують зоряне небо. Покращена децентралізована комп'ютерна система управляє системами та підсистемами Spectre, роблячи подорож досконалою: без шуму, вібрації та тряски.
Мультимедійними системами машини управляє програма SPIRIT, інтегрована у додаток Whispers. Через нього можна кастомізувати вигляд приладів на панелі.
Електромобіль Spectre від Rolls-Royce / Фото Rolls-Royce
Компанія вже відкрила замовлення на Spectre, але повноцінні продажі почнуться не раніше четвертого кварталу 2023 року.
Ціну поки що не називають.