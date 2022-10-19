Раніше компанія заявила, що з 2030 року збирається повністю припинити випуск автомобілів з ДВС. Такий перехід керівництво обґрунтувало курсом, наміченим одним із засновників Rolls-Royce, автогонщиком і підприємцем Чарльзом Роллсом, який ще в 1900 році позитивно висловлювався про електричні машини.

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Spectre

Зовнішній вигляд моделі наслідує все найкраще від автомобілів бренду, включаючи найширші радіаторні ґрати, які коли-небудь ставили на роллс-ройси. Фірмова статуетка компанії теж на місці, хоч і зазнала деяких змін.

Повідомляється, що автівка буде підсвічена світлодіодами, тому не помітити Spectre буде ще складніше.

Після тривалої оптимізації інженери змогли досягти найкращого серед усіх автомобілів бренду коефіцієнта опору форми 0,25.

Точні дані про продуктивність Spectre ще невідомі, але, за попередніми оцінками, силова установка зможе видати 577 кінських сил потужності та 900 Ньютоно-метрів крутного моменту.

потужності та 900 Ньютоно-метрів крутного моменту. Запас ходу становитиме 520 кілометрів.

Розганяється машина довжиною 545 сантиметрів та вагою 2975 кілограмів з нуля до 100 кілометрів на годину за 4,5 секунди.

Салон чотиримісного дводверного автомобіля прикрашають тисячі точок, що світяться – вони імітують зоряне небо. Покращена децентралізована комп'ютерна система управляє системами та підсистемами Spectre, роблячи подорож досконалою: без шуму, вібрації та тряски.

Мультимедійними системами машини управляє програма SPIRIT, інтегрована у додаток Whispers. Через нього можна кастомізувати вигляд приладів на панелі.

Електромобіль Spectre від Rolls-Royce / Фото Rolls-Royce

Компанія вже відкрила замовлення на Spectre, але повноцінні продажі почнуться не раніше четвертого кварталу 2023 року.

Ціну поки що не називають.