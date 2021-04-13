Компанія Redmi виходить на ринок ігрових смартфонів

13 квітня компанія Redmi офіційно оголосила про вихід на ринок ігрових мобільних телефонів. Перша модель нової лінійки вийде в кінці місяця.

70 відсотків користувачів Redmi – молоді люди, які багато часу проводять за іграми. Тому такий крок компанії є цілком зрозумілим і логічним.

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Що відомо про майбутню новинку

Лу Вейбінг, президент Xiaomi Group China і генеральний менеджер бренду Redmi, пояснив, що ігрові телефони, як очікується, будуть популярними серед користувачів Redmi, особливо якщо компанія, як завжди, запропонує відмінне співвідношення ціни та характеристик.

Згідно з раніше опублікованою інформацією, цей ігровий телефон буде оснащений флагманською однокристальною системою Dimensity 1200, яка до цього вже з'явилася в смартфоні Realme GT Neo. MediaTek Dimensity 1200 отримала основне швидке ядро Cortex-A78, яке працює на частоті 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A78 з частотою 2,6 Гц і чотири енергоефективних ядра Cortex-A55, що працюють на частоті 2,0 Гц. Також в SoC встановлений 9-ядерний графічний прискорювач Mali-G77.

Повідомляється, що ємність акумулятора ігрового телефону Redmi перевищує 4500 мА•год. Пристрій буде підтримувати технологію надшвидкої зарядки, але поки невідо якої потужності.