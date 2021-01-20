Американська компанія Red Balloon Security, що займається питаннями безпеки в Інтернеті, вигадала незвичайний спосіб тестування кандидатів на роботу. Вона розсилає зашифровані жорсткі диски, що містять близько 5000 доларів у біткойнах. Ті, хто дістанеться до грошей, отримають запрошення на роботу і вищевказану суму в якості приємного бонусу.

На кожному з жорстких дисків зашифровані 0,1337 біткойни. Суму обрали не випадково. 1337 – це цифрове написання слова "leet", яке в перекладі зі сленгу означає "еліта". Раніше Google виплачувала суму в 1337 доларів у якості винагороди за знаходження багів у своїх продуктах, пише видання Business Insider.

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Що в посилці

У посилках, які Red Balloon Security розсилає претендентам, лежать 3,5-дюймовий жорсткий диск, перехідник для його підключення до USB-порту і коробка цукерок Nerds. Всередині також є лист з інструкцією до тестового завдання. У ньому зазначено, що компанія не створює десятки гаманців з біткойнами. Гаманець всього один, а гроші отримує той кандидат, який першим отримає код доступу.



Вміст коробки Red Balloon Security / Фото Business Insider

Крім того, жорсткий диск може містити інші файли, серед яких фотографії котів, які не є підказкою до виконання завдання. На все відводиться сім днів. У листі сказано, що хакерам, можливо, доведеться скористатися паяльником, а не тільки програмними засобами.



Інструкція для кандидатів на посаду в компанії / Фото Business Insider

Глава компанії заявив, що цей спосіб дозволяє обрати найкращого фахівця. За його словами, у компанії немає можливості витрачати час на те, щоб ознайомитися з резюме всіх претендентів і дати їм випробувальний термін. Цікаво, що компанія розсилає жорсткі диски всім бажаючим. Із завданням справляється лише один відсоток претендентів.

За десять років таким способом були прийняті на роботу 29 осіб. Глава компанії підрахував, що для того, щоб отримати в штат одну людину, йому доводиться розіслати близько 90 кг жорстких дисків. Він вважає це хорошою інвестицією.