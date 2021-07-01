Японська компанія пропонує дистанційним працівникам платити колегам, що працюють в офісі

Японський виробник напівпровідників Disco запропонував дистанційним працівникам платити своїм колегам в офісі. Вони платять певну суму у внутрішній валюті компанії, яку потім ділять на всіх працівників в офісі.

Гендиректор Disco Казумія Секія заявив, що несправедливо вимагати від одних приїжджати на роботу, поки інші залишаються вдома. Disco з 2011 року використовує внутрішню валюту Will.

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Внутрішня валюта – що відомо

З її допомогою відділ продажів платить робітникам заводу за виробництво товару, а ті інженерам — за розробку. Валюта існує окремо від основної заробітної плати.

Вартість є у робочих столів, комп'ютерів, використання кімнат для переговорів та іншого.

Внутрішню валюту перераховують один одному за допомогу у виконанні різноманітних завдань, а в кінці кварталу решту суми конвертують в гроші та нараховують у вигляді премії.

Коли почалася пандемія, Disco не змогла перевести на віддалену роботу всіх співробітників. Хтось повинен був залишитися, щоб заводи продовжували працювати. Компанія дозволила залишитися вдома за умови, що потрібно платити певну неназвану суму у внутрішній валюті, яку потім ділять між співробітниками в офісі.

Всього в Disco працюють близько 5600 осіб. На початку пандемії на роботу приходили близько 40 відсотків людей, які отримали значні премії, суми яких не розкривають. Тепер, коли в офісі працюють 90 відсотків співробітників, суму виплат зменшили.

Деякі співробітники Disco порахували таку практику жорстокою, а кілька людей узагалі звільнилися.