Компанія перевела працівників на 4-денний робочий тиждень: її прибутки зросли

Американська компанія Wanderlust Group вирішила провести цікавий експеримент. Співробітникам компанії дозволили брати додатковий вихідний у понеділок. Результат позитивно здивував.

В результаті команда стала працювати продуктивніше. Це посприяло тому, що доходи компанії виросли.

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Детальніше про експеримент

Як розповів CEO компанії Майк Мелілло, навесні 2020 року вся команда проводила дуже багато часу за комп'ютерами, тож вже до середини травня команда вигоріла.

Відтак Мелілло задумався про додатковий вихідний. Давати вихідний в п'ятницю влітку – це звична практика в США, але CEO задумався про те, щоб ввести вихідні понеділки.

Адже більшість його підлеглих живуть в прибережних містах, тож найкращий час для прогулянок – понеділок, коли всі туристи роз'їхалися. Відтак, співробітникам компанії запропонували вихідні по понеділках, як експеримент.

При цьому якщо хтось із співробітників хотів попрацювати в понеділок, він міг це зробити.

Успіх експерименту

Вже всередині літа в компанії побачили позитивні результати експерименту. По-перше, співробітники почали проводити менше непотрібних робочих зустрічей. Їх стало менше, і якість обговорення покращився.

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Ця зміна дало людям можливість насолоджуватися вихідними. Вони більше часу проводили з сім'ями. Я здивувався кількості подяк, які отримував від співробітників і їхніх сімей,

– розповів глава компанії.

Більше того, три місяці поспіль компанія показувала найкращий за історію фінансовий результат. Тож компанія запровадила рішення зробити понеділки вихідними назавжди.