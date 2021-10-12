Компанія OneWeb відмовляється від послуг Росії: хто тепер запускатиме супутники в космос

Британська компанія OneWeb планує надавати послуги супутникового інтернету. Для цього на навколоземну орбіту потрібно вивести близько 650 апаратів. Довгий час запуски забезпечувала Росія, а ракетою-носієм виступав "Союз". Стало відомо, що компанія відмовилася від російських послуг та знайшла нового оператора запуску.

OneWeb сприймають як конкурента Ілона Маска та його компанії Starlink. Та на відміну від Маска, OneWeb не має власної аерокосмічної компанії з готовими ракетами, тому британцям довелося шукати того, хто міг би відправити їхні супутники у космос. Росія провела до 12 жовтня 2021 року уже 10 запусків в інтересах OneWeb. Та тепер британська компанія вирішила обрати нового оператора, яким виявилася Індія та їхня нова ракета-носій GSLV-MK III.

Читайте на сайті Супутники OneWeb і SpaceX мало не зіткнулися на орбіті Землі



Так виглядають супутники OneWeb / Фото Wikipedia

Чому в OneWeb відмовилися від послуг Росії

Не повідомляється про припинення співпраці з російською стороною. Ймовірніше за все, OneWeb не буде скасовувати уже заплановані запуски. Наприклад, 14 жовтня відбудеться 11 запуск ракети-носія "Союз" із супутниками OneWeb. Та нових контрактів між британською компанією та "Роскосмосом" очікувати не варто.

Така ситуація виникла, ймовірно, через складні політичні відносини між Великою Британією та Росією, а також через численні накладені санкції та агресивну зовнішню політику останньої.

Чому саме Індія

Індійська ракета-носій GSLV Mark III поки не стала серійною, адже все ще проходить випробовування. Уже відбулося три успішні тестові запуски. OneWeb стане першою приватною компанією, яка буде запускати свої супутники за допомогою GSLV MK III.

Ймовірно, на вибір повпливала й ціна запуску. Наприклад, один пуск ракети-носій попередньої версії GSLV Mark II коштував до 50 мільйонів доларів.

Також слід вважати на доступність ринку запусків у світі:

Falcon 9 британці, ймовірно, вирішили не використовувати, адже це їхній прямий конкурент.

Ракета-носій United Launch Alliance Atlas V фактично вже недоступна. Вона має обмежену кількість запусків, які уже заплановані. Потім ракету замінить носій Vulcan. Проте коли саме Vulcan ввійде у стрій – невідомо, а OneWeb потребує запусків "тут і зараз".

Не слід забувати й про європейські ракети-носії. OneWeb має запустити свої супутника на новій ракеті Ariane 6, але цей пуск відбудеться не раніше 2022 року.

Ariane 5 не використовується, ймовірно, через високу завантаженість. Окрім того, вона, як і американська ракета Atlas V, йде на пенсію.

Ariane 5 не використовується, ймовірно, через високу завантаженість. Окрім того, вона, як і американська ракета Atlas V, йде на пенсію. Також OneWeb може замовити запуски у Virgin Orbit, щоб використати легку ракету LauncherOne. Але вона може вивести не більше 500 кілограмів за один пуск. Напротивагу їй, GSLV MK III зможе доставити на цільову орбіту до 10 тонн.

Тому OneWeb обрала для себе оптимальний варіант: дешева, доступна та незавантаженими замовленнями ракета-носій, яку виготовляють у країні, яка не перебуває під санкціями.