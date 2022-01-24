Компанія OneWeb буде надавати інтернет-послуги в Індії
Джерело:Space News
Усі ми чули про "космічний інтернет" від компанії Ілона Маска Starlink. Проте вони не єдині гравці на цьому перспективному ринку. Їм "у спину дихає" британська компанія OneWeb.
Головний конкурент Starlink – це, безумовно, британська компанія OneWeb. Вона має на орбіті майже 400 супутників, що є близько 60% від запланованої кількості апаратів – 648. І звісно ж OneWeb уже починає надавати послуги.
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Так виглядає супутник OneWeb / Фото Wikipedia
Індія та OneWeb
Повідомляється, що компанія OneWeb підписала договір надання послуг з Hughes Communications India Private Ltd (HCIPL) – це спільна компанія телекомунікаційних підприємств Bharti Airtel та Hughes Network Systems. Обидві компанії-засновниці HCIPL мають безпосереднє відношення до OneWeb:
- Bharti Airtel належить Bharti Global, яка є одним з головних акціонерів OneWeb.
- Hughes Network Systems є міноритарним інвестором OneWeb
Hughes Communications India Private Ltd є найбільшим в Індії оператором супутникового зв'язку з понад 200 тисячами клієнтів. Щоб використовувати термінали OneWeb для надання послуг інтернету HCIPL повинні дочекатися дозволу від регулятивних державних органів.
Індія – це не єдиний успіх OneWeb. Нещодавно стало відомо, що Field Solutions Holdings Limited стане дистриб'ютором послуг в Австралії. Компанія є потужним оператором зв'язку в країні та орієнтується не на великі міста, а на сільську місцевість.