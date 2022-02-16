Компанія Nothing натякнула на розробку свого першого смартфона: яким він буде

Карл Пей, один із засновників OnePlus, відкрито натякнув на роботу над першим смартфоном не так давно створеної Nothing, на рахунку котрої уже є прозорі навушники, про які багато говорила преса.

У листопаді 2021 року Nothing, що з англійської перекладається як "нічого", оголосила, що після запуску прозорих бездротових навушників Ear 1 збирається закріпити свій успіх випуском ще п'ятьох продуктів. Однак тоді ніхто з офіційних представників не уточнив, які саме продукти готує виробник.

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"Нічого" на Android

Вся доступна на сьогодні інформація щодо смартфона походить від засновника компанії Карла Пея.

Він опублікував на своїй офіційній сторінці в Twitter кілька записів, які активно натякають на швидкий випуск нового продукту на основі Android.

Перший твіт: "Повертаємось до Android". Другий твіт: "Android 12 – хороший".

Серед іншого він виділив концептуальний малюнок смартфона Nothing, створений одним із фанатів.

Звісно ж, це жодним чином не означає, що смартфон, якщо саме він буде наступним продуктом компанії, виглядатиме саме так.

На малюнку ми знову бачимо прозорий корпус ґаджета, крізь який видно його внутрішні елементи – батарею на 4500 міліампер-годин, щось схоже на котушку для бездротового заряджання і гвинт.

Підприємцю відповіли навіть з офіційних облікових записів Android та Snapdragon. З останніми, а точніше з компанією Qualcomm, яка володіє брендом, наприкінці 2021 року було оголошено про партнерство. Ймовірно, це означає, що в смартфоні використають процесор саме її виробництва.

На користь виходу смартфона говорить і той факт, що у лютому 2021 року Nothing придбала компанію Essential, яка лише почала випускати однойменні смартфони, але швидко згорнула свою діяльність, не отримавши визнання у користувачів.