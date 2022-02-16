У листопаді 2021 року Nothing, що з англійської перекладається як "нічого", оголосила, що після запуску прозорих бездротових навушників Ear 1 збирається закріпити свій успіх випуском ще п'ятьох продуктів. Однак тоді ніхто з офіційних представників не уточнив, які саме продукти готує виробник.
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"Нічого" на Android
- Вся доступна на сьогодні інформація щодо смартфона походить від засновника компанії Карла Пея.
- Він опублікував на своїй офіційній сторінці в Twitter кілька записів, які активно натякають на швидкий випуск нового продукту на основі Android.
Перший твіт: "Повертаємось до Android". Другий твіт: "Android 12 – хороший".
- Серед іншого він виділив концептуальний малюнок смартфона Nothing, створений одним із фанатів.
- Звісно ж, це жодним чином не означає, що смартфон, якщо саме він буде наступним продуктом компанії, виглядатиме саме так.
- На малюнку ми знову бачимо прозорий корпус ґаджета, крізь який видно його внутрішні елементи – батарею на 4500 міліампер-годин, щось схоже на котушку для бездротового заряджання і гвинт.
Підприємцю відповіли навіть з офіційних облікових записів Android та Snapdragon. З останніми, а точніше з компанією Qualcomm, яка володіє брендом, наприкінці 2021 року було оголошено про партнерство. Ймовірно, це означає, що в смартфоні використають процесор саме її виробництва.
На користь виходу смартфона говорить і той факт, що у лютому 2021 року Nothing придбала компанію Essential, яка лише почала випускати однойменні смартфони, але швидко згорнула свою діяльність, не отримавши визнання у користувачів.