Точних даних про те, чи матиме смартфон прозорий корпус, як і навушники, немає. Однак на всіх рендерах, які наразі "гуляють" мережею, він постає саме таким. На користь цієї теорії говорить той факт, що компанія у своєму текстовому анонсі вжила словосполучення "культовий дизайн". 24 канал розбирався, яким же, за даними інформаторів, буде цей пристрій.

Цікаво Компанія Nothing натякнула на розробку свого першого смартфона: яким він буде

Що кажуть інсайдери про Nothing Phone (1)

Глава компанії Карл Пей розкрив мінімум інформації про пристрій. Тому зливи були неминучі.

Судячи з імовірних характеристик, нас чекає пристрій флагманського рівня – працюватиме він на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 1.

Слід очікувати також Super AMOLED-дисплей з мініатюрним отвором для селфі-датчика і дуже тонкою нижньою рамкою.

Новинці приписують 50-мегапіксельний сенсор основної камери зі стабілізацією зображення і ширококутним об'єктивом.

зі стабілізацією зображення і ширококутним об'єктивом. Очікується, що смартфон матиме накопичувач UFS 3.1 на 128 або 256 гігабайтів.

Оперативної пам'яті передбачають 8 або 12 гігабайтів (LPDDR5

В ході презентації компанія підтвердила, що новинка отримає підтримку швидкої зарядки по кабелю і по повітрю. Однією з особливостей Nothing Phone (1) стане фірмова прошивка на базі Android 12 з високою ефективністю використання оперативної пам'яті. За цим показником оболонка нібито обійде стокову версію мобільної ОС на цілих 60 відсотків. Крім того, для Noting OS заявлені три номерних оновлення системи та чотири роки патчів безпеки.

Повноцінний анонс гаджета, згідно з інсайдерським звітом, відбудеться цього літа, а старт продажів — у серпні 2022 року.