Компанія Nokia повністю покидає російський ринок

Фінська Nokia оголосила про припинення діяльності в Росії. Компанія впевнена, що вихід з ринку не вплине на фінансові результати за 2022 рік.

В Nokia зазначили, що у 2021 році на російський ринок припадали лише 2% продажів. Варто зазначити, що компанія останні кілька тижнів вела активну роботу з припинення діяльності у Росії.

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З перших днів вторгнення в Україну для Nokia було ясно, що подальша присутність у Росії неможлива. Протягом останніх тижнів ми призупинили поставки, зупинили нові проєкти і перемістили R&D діяльність за межі Росії. Тепер ми можемо оголосити і про вихід з російського ринку,

– мовиться в офіційному повідомленні.

Водночас у телекомунікаційній компанії зазначили, що з гуманітарних причин уряди західних країн висловлюють занепокоєння ризиками, які може спричинити виведення з експлуатації критично важливої телекомунікаційної мережевої інфраструктури в Росії.

Уряди цих країн наголошують на важливості забезпечення безперервного потоку інформації та доступу до інтернету, тож Nokia обіцяє забезпечити необхідну підтримку для обслуговування мереж в рамках чинних санкцій.

Санкції ЄС на передачу технологій Ericsson та Nokia

Нещодавно затверджений Євросоюзом п'ятий пакет санкцій проти Росії зокрема передбачає заборону на передачу технологій операторам зв'язку, підконтрольним державі. Мовиться про такі компанії, як "Ростелеком" та оператори Tele2 і "Транстелеком", що займається будівництвом магістральних мереж на інфраструктурі ВАТ "РЗД", а також "Воєнтелеком", підконтрольний Міноборони Росії.