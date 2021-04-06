Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності акумуляторів у 9 разів

Ісландський стартап Nanom обіцяє збільшити ефективність літій-іонних і залізо-нікелевих батарей як мінімум в дев'ять разів. За словами представників стартапу, електромобілі з акумулятором Nanom зможуть проїхати всю територію США — від східного узбережжя до західного — на одному заряді.

Nanom виходить з потайного режиму з гучним анонсом. Компанія обіцяє збільшити ефективність батарей, які при цьому будуть важити в п'ять разів менше поширених сьогодні рішень і помітно швидше заряджатися.

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Nanom придумала, як зробити акумулятори кращими

Сучасні акумулятори генерують енергію, коли іони літію переміщаються від негативного електрода до позитивного — від анода до катода. Nanom пропонує використовувати наночастинки, щоб збільшити площу для переміщення електродів у цих батареях і таким чином багаторазово підвищити щільність енергії, зберігши габарити стандартного акумулятора.

Вся справа в надвисокій площі поверхні, яка впливає на швидкість заряджання та місткість. Якщо я беру візитну картку, то у мене є дві поверхні: лицьова і зворотна сторони. Але якщо я розріжу її на мільярд частин, то отримаю поверхню розміром з кілька футбольних полів, оскільки буду використовувати не тільки дві сторони, але і все те, що знаходиться між ними. І ми можемо використовувати всю цю раніше невикористану площу для зберігання енергії,

– пояснив гендиректор Nanom Арманн Койіч.

Як пояснюють розробники, метод має свої переваги:

Можливість вже зараз інтегрувати технологію у виробництво, адже вона не потребує переоснащення виробничих ліній – наночастинки просто змішуються з матеріалом елементів живлення.

Батареї з наночастинками можуть бути вбудовані в матеріали, що використовуються для виготовлення автомобілів, кораблів і літаків. Тобто сам кузов машини може стати одним суцільним акумулятором. Це зменшить вагу автомобіля. А зменшення ваги призведе до зменшення витрат електроенергії. Таким чином автівка зможе працювати довше на одному заряді.

Матеріал або конструкція, які Nanom перетворює в батарею, міцні, не містять шкідливих хімікатів, екологічні та не вибухають при ударі.

Койіч зазначив, що Nanom уже готова до співпраці з великими постачальниками акумуляторів. Стартап налагодив дослідне виробництво наночастинок і створив пілотний проєкт, в якому електричний човен був сконструйований таким чином, що її корпус став батареєю. Результати показали, що 15 метрів корпусу такого типу мають такі ж показники накопичення енергії, як і п'ять автомобілів Tesla.

Човен з корпусом-батареєю плавав у гавані Рейк'явіка / Фото Nanom

Компанія, яка досі працювала в дуже потаємному режимі, залучила інвестиції та збирається розкрити своїх партнерів, розповівши більше подробиць про технології наночастинок у найближчі місяці.