Logitech – один з найвідоміших виробників клавіатур, комп'ютерних мишок та вебкамер. Крім того, компанія продає колонки, геймпади, джойстики, гарнітури, аксесуари для смартфонів, пульти дистанційного керування, бездротові музичні системи та багато інших товарів.

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Що відомо

Як повідомляють джерела, 31 серпня стане останнім днем Logitech у росії. Вже з 1 вересня офіс компанії не працюватиме, а всіх його працівників звільнять.

Цікаво, що сама компанія ситуацію не коментує, а джерелом інформації називають одного з її працівників. Постачання продукції рашистам Logitech зупинила ще в квітні.

Як зазначають місцеві експерти, вихід такого помітного виробника з ринку буде відчутним для російських користувачів, адже рішень такого рівня на ринку більше немає. Безумовно, все ще залишаються китайські аналоги, проте вони при схожій ціні є значно менш якісними.

Їхні камери за ціною приблизно рівні китайським аналогам, але за якістю значно кращі. Вони де-факто стали стандартом оснащення периферійним обладнанням робочих місць, а кожне робоче місце зараз так чи інакше підготовлено для участі у ВКС (відеоконференціях – 24 канал),

– каже співрозмовник видання CNews, який залишився анонімним.

Компанія постачала російському бізнесу комплексні ВКС-системи для переговорних кімнат, конференц-залів, окремі гарнітури, вебкамери. Їх називають "найкращою периферією в своєму сегменті".

Локальні російські виробники при цьому подібних рішень не мають, тому для заміни лишається лише Китай.