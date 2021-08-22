Компанія LG змогла відправити дані за допомогою 6G на рекордну відстань

У в деяких районах немає навіть 3G, хоча у світі вже запроваджують технологію 5G. Вона забезпечить безпрецедентно високу швидкість передачі даних для мобільних мереж. ТА прогрес не стоїть на місці – поки запроваджують 5G, вчені готують 6G.

Південнокорейська команда з компанії LG Electronics займається розробкою та тестуванням систем 6G. 13 серпня 2021 року вони встановили рекорд, коли змогли за допомогою технології передати інформацію на понад 100 метрів. Вони побили попередній 15-метровий рекорд, який належав компанії Samsung. Цього вдалося досягнути у співробітництві з європейською лабораторією Fraunhofer-Gesellschaft.

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Передача даних за допомогою технології 6G / Фото LG Electronics

Детальніше про рекорд

Очікується, що система передавання інформації 6G почне розповсюджуватися світом на початку 2028 року. Проте не виключено, що це станеться й раніше.

Наразі технологія перебуває у розробці, її тестують та допрацьовують. Тому передача даних на 100 метрів – це важливий крок.

Нова технологія забезпечить приріст швидкості до 1 терабіта на секунду. Це рівняється 125 мегабайтам на секунду. Це означає, що швидкість мобільного інтернету стане більшою, ніж у більшості користувачів дротовим інтернетом сьогодні.