Виробник чипсів Lay's створив "пральну машинку" для пальців

Компанія Lay's, яку ми найбільше знаємо за її чипсами, показала особливий пристрій, який назвала "пральною машиною" для пальців. Вона виглядає майже як справжня, проте має значно менші розміри.

Насправді це швидше жартівлива технологія, аніж щось серйозне. Купити ґаджет у широкому доступі не можна, він не серійний.

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Як це працює

Для того, щоб скористатися пристроєм, необхідно засунути пальці в барабан.

Датчик усередині виявить це й машинка почне розпорошувати на пальці антисептик на спиртовій основі.

Для нього є спеціальний резервуар у верхній частині корпусу.

Судячи з усього, витирати руку доведеться все ж самостійно – жодної ганчірки для цього всередині не передбачено.

Ґаджет працює від акумулятора із зарядкою через порт USB-C, який знаходиться позаду.

Машинка має компактні розміри для розміщення на столі – висота 15 сантиметрів, діагональ верхньої кришки – 11 сантиметрів.



"Пральна машинка" для пальців від Lay's / Фото Lay's

Пристрій зроблено для того, щоб користувач міг їсти чипси й не залишати жирних плям від них. Однак купити таку машину неможливо. Їх випущено лише 5 штук для розіграшу в Японії. Поки що не повідомляється, чи буде випущено подібне рішення для Європи.