Насправді це швидше жартівлива технологія, аніж щось серйозне. Купити ґаджет у широкому доступі не можна, він не серійний.

Цікаво Старі жорсткі диски виходять з ладу через пісню Джанет Джексон

Як це працює

Для того, щоб скористатися пристроєм, необхідно засунути пальці в барабан.

Датчик усередині виявить це й машинка почне розпорошувати на пальці антисептик на спиртовій основі.

Для нього є спеціальний резервуар у верхній частині корпусу.

Судячи з усього, витирати руку доведеться все ж самостійно – жодної ганчірки для цього всередині не передбачено.

Ґаджет працює від акумулятора із зарядкою через порт USB-C, який знаходиться позаду.

Машинка має компактні розміри для розміщення на столі – висота 15 сантиметрів, діагональ верхньої кришки – 11 сантиметрів.



"Пральна машинка" для пальців від Lay's / Фото Lay's

Пристрій зроблено для того, щоб користувач міг їсти чипси й не залишати жирних плям від них. Однак купити таку машину неможливо. Їх випущено лише 5 штук для розіграшу в Японії. Поки що не повідомляється, чи буде випущено подібне рішення для Європи.

Варто зазначити, що Японії щастить на такі незвичні речі. Країна добре відома своїми дивними продуктами – наприклад, їжею зі смаками, які, на перший погляд, видаються абсолютно скаженими. Крім того, саме Японію виробники часто вибирають для просування нетипових для себе продуктів. Наприклад, у 2021 році компанія Google випустила партію з 10 тисяч пачок чипсів, оформлених у стилі смартфона Pixel 6, який тоді готувала до презентацій й активно рекламувала.