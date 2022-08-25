Насправді це швидше жартівлива технологія, аніж щось серйозне. Купити ґаджет у широкому доступі не можна, він не серійний.

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Як це працює

  • Для того, щоб скористатися пристроєм, необхідно засунути пальці в барабан.
  • Датчик усередині виявить це й машинка почне розпорошувати на пальці антисептик на спиртовій основі.
  • Для нього є спеціальний резервуар у верхній частині корпусу.
  • Судячи з усього, витирати руку доведеться все ж самостійно – жодної ганчірки для цього всередині не передбачено.
  • Ґаджет працює від акумулятора із зарядкою через порт USB-C, який знаходиться позаду.

Машинка має компактні розміри для розміщення на столі – висота 15 сантиметрів, діагональ верхньої кришки – 11 сантиметрів.


"Пральна машинка" для пальців від Lay's / Фото Lay's

Пристрій зроблено для того, щоб користувач міг їсти чипси й не залишати жирних плям від них. Однак купити таку машину неможливо. Їх випущено лише 5 штук для розіграшу в Японії. Поки що не повідомляється, чи буде випущено подібне рішення для Європи.