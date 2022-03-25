Такі автівки необхідні різним підрозділам ЗСУ та ТРО задля більшої мобільності та безперешкодного пересування позиціями. Також вони можуть бути переобладнані під тактичні завдання та інші потреби.

Збір коштів проходить на корпоративній платформі для пожертв Intellias – IntelliShare.

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Крім того, внесок можуть зробити усі охочі за посиланням donations.intellias.com. Із запланованої суми у 3 мільйони гривень спеціалісти й спеціалістки Intellias зібрали вже майже половину.

Зараз як ніколи важливо об'єднувати ресурси та зусилля й довіряти роботу професіоналам. Тому ми вирішили запартнеритись з Winner Group Ukraine і підтримати наших захисників в межах нашої спільної експертизи – автомобільного бізнесу. Разом переможемо!

— зазначає Віталій Седлер, СЕО та співзасновник Intellias.

Партнер проєкту, група компаній Winner, забезпечить логістику й оформлення, а також доставить автівки українським військовим.

"Щодня ми у Winner працюємо над матеріально-технічним, медичним та гуманітарним забезпеченням Збройних сил, інших військових формувань та населення, створюючи тим самим надійний тил Державі з боку бізнесу. Знаємо, що наша сила в єдності та спільній меті. Саме тому, у критичний час, ми створюємо з Intellias проєкт, який допоможе здолати ворога та наблизить Україну до перемоги, відбудови міст та відновлення економіки", – Дмитро Бугославський, Директор з роздрібного бізнесу Winner.

До проєкту долучилась і українська міжбанківська електронна платіжна система Portmone – через яку буде проводитися збір грошей. Для підтримки ініціативи компанія скасувала комісію для приймання платежів на рахунок проєкту.