Новий космічний рекорд: компанія Ілона Маска запустила на орбіту 143 супутники
Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту ще 143 космічні апарати. З них 10 – у межах проєкту зі створення супутникового інтернету Starlink.
Це найбільша кількість супутників, які відправляли в космос на одній ракеті-носії Falcon 9. Відео запуску ракети опублікували на ютуб-каналі SpaceX.
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Як відбувся запуск
Ракета злетіла з комплексу Військово-повітряних сил США на мисі Канаверал у штаті Флорида. В рамках місії Transporter-1 компанія SpaceX виведе на навколоземну орбіту 143 супутники.
Новий рекорд
Раніше компанія виводила в космос за один раз тільки 64 супутники. Минулий рекорд був за індійською місією PSLV-C37, яка у 2017 році вивела на орбіту 104 супутники.
Як відбувався запуск ракети: дивіться відео
Кому належать супутники
Серед 143 супутників лише 10 належать SpaceX (супутники проєкту Starlink для глобального доступу в інтернет). Решта — супутники компаній:
- дрібних комерційних;
- урядових.
Загальна маса вантажу, який вивела на орбіту ракета Falcon 9, становить приблизно 5 тонн.
Скільки коштує вантаж
Вартість доправлення одного кілограму комерційного вантажу на місії Transporter-1 становить 5 тисяч доларів. Оскільки вага всіх комерційних супутників на борту Falcon 9 становить приблизно 2 700 кілограмів, SpaceX заробила майже 14 мільйонів доларів.
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