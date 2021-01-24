Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту ще 143 космічні апарати. З них 10 – у межах проєкту зі створення супутникового інтернету Starlink.

Це найбільша кількість супутників, які відправляли в космос на одній ракеті-носії Falcon 9. Відео запуску ракети опублікували на ютуб-каналі SpaceX.

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Як відбувся запуск

Ракета злетіла з комплексу Військово-повітряних сил США на мисі Канаверал у штаті Флорида. В рамках місії Transporter-1 компанія SpaceX виведе на навколоземну орбіту 143 супутники.

Зазначимо! Запуск планували здійснити 23 січня, але через погані погодні умови перенесли на день.

Новий рекорд

Раніше компанія виводила в космос за один раз тільки 64 супутники. Минулий рекорд був за індійською місією PSLV-C37, яка у 2017 році вивела на орбіту 104 супутники.

Як відбувався запуск ракети: дивіться відео

Кому належать супутники

Серед 143 супутників лише 10 належать SpaceX (супутники проєкту Starlink для глобального доступу в інтернет). Решта — супутники компаній:

дрібних комерційних;

урядових.

Загальна маса вантажу, який вивела на орбіту ракета Falcon 9, становить приблизно 5 тонн.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Скільки коштує вантаж

Вартість доправлення одного кілограму комерційного вантажу на місії Transporter-1 становить 5 тисяч доларів. Оскільки вага всіх комерційних супутників на борту Falcon 9 становить приблизно 2 700 кілограмів, SpaceX заробила майже 14 мільйонів доларів.