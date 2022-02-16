У Neuralink зазначили, що немає іншого способу випробувати мозкові імпланти, окрім, як на тваринах. Водночас там наголосили, що приділяють максимум уваги благополуччю кожного окремого піддослідного.

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Всі нові медичні пристрої та методи лікування мають бути протестовані на тваринах, перш ніж їх можна буде з етичного погляду випробувати на людях,

​– заявила компанія.

Представники Neuralink також додали, що компанія ніколи не отримувала негативних відгуків від Міністерства сільського господарства США після перевірок її об'єктів, та програми догляду за тваринами.

Хто скаржиться на Neuralink

Neuralink зіткнулася з негативною реакцією громадськості та звинуваченнями у жорстокому поводженні з мавпами, що беруть участь у проєкті. Представники компанії заперечили ці звинувачення, наполягаючи на своїй прихильності та дбайливому ставленні до тварин.

Звинувачення на адресу компанії Маска посипалися разом зі скаргою групи із захисту прав тварин на Каліфорнійський університет США. Активісти назвали експериментами з мозком, проведені на 23 мавпах "інвазивними та смертельними".

Цікавий факт! Раніше Neuralink вже імплантувала мікрочіпи в мозок свині Гертруди і макаки на прізвисько Пейджер, яка навчилася грати в пінг-понг силою думки.

Neuralink покладалася на цей університет, де розташований Центр приматів Девіса, для проведення проєкту з дослідження мозку. Компанія наголошує, що співробітники центру належним чином утримують і дбають про приматів, що використовуються в експериментах.

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Чим займається Neuralink

Компанія зараз розробляє мозковий імплантат, призначений для лікування різних неврологічних розладів. Принаймні це головна мета пристрою, який, за словами Маска, здатен потенційно розширити можливості людини.

Досі випробування чіпа проводили лише на тваринах, але незабаром компанія проведе їх і на людях. Про це стало відомо, коли компанія Маска відкрила вакансію директора з клінічних випробувань.