Південнокорейська компанія Hyundai Rotem показала концепт танка нового покоління

Hyundai Rotem, яку ви можете знати за новинами про постачання потягів, розробила й представила концепт танка нового покоління. У футуристичному дизайні обіцяють більшу вогневу міць та кращий захист.

Судячи з опублікованих у твітері фотографій, повнорозмірний концепт представили на одній з виставок. Поки що розробку називають просто "Основний бойовий танк нового покоління" (Next Generation Main Battle Tank).

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Що відомо про нову військову машину

Як зазначає джерело, компонування майбутнього танка аналогічне сучасним: місце для водія посередині корпусу, вежа з гарматою – у задній частині, місяця для трьох членів екіпажу: водія, командира та навідника. Поряд із цим використовуються нові технології мобільності, вогневої потужності та захисту.

В основі лежить бойове відділення капсульного типу, що дозволяє використовувати танк в екстремальних умовах з максимальним балістичним та протимінним захистом.

Корпус пропонує високий рівень захисту з використанням пасивної та активної броні.

Танк буде оснащений активною системою захисту для відбиття атак керованих ракет та реактивних гранат на 360 градусів навколо машини, а також системою виявлення вибухових пристроїв.

Кожна сторона башти буде забезпечена димовими гранатометами.

Всередині башти "ховатиметься" додаткова зброя.



Мініатюрна модель нового танка / Фото Junsupreme



Мініатюрна модель нового танка / Фото Junsupreme

Двигун – дизельний, що дозволить розвивати максимальну швидкість у 70 кілометрів за годину по дорогах та 50 кілометрів за годину по бездоріжжю.

Зазначається, що новий танк призначений для встановлення 130-мм гладкоствольної зброї. Також відомо, що в підвісці використовуватиметься технологія гумових гусениць, а важитиме вся конструкція 55 тонн.