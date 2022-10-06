Санкції відрізали Huawei від купівлі американських напівпровідників та інших критично важливих технологій. Зокрема, компанія досі не може випускати смартфони з підтримкою 5G. Тепер може з'явитися можливість обійти ці обмеження.

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Хто порятує Huawei

Китайський технологічний гігант вклав кошти у стартап зі свого рідного міста Шеньчжень.

Той замовив обладнання для виробництва мікросхем, у тому числі й у іноземних постачальників. Відвантаження повинно відбутись уже в першій половині 2023 року, стверджує одне з джерел видання Bloomberg.

Новостворена фірма Pengxinwei IC Manufacturing Co. керується колишнім керівником Huawei і будує завод з виробництва напівпровідників поблизу штаб-квартири Huawei.

Це підтверджують не лише люди, знайомі з питанням, але й супутникові знімки, опубліковані Bloomberg.



Супутниковий знімок заводу з виробництва мікросхем Pengxinwei IC Manufacturing, зроблений у березні, показує процес будівництва / Maxar Technologies

Виробництво, судячи з даних, планують розпочати у 2025 році, але клієнтів не називають. Очікується, що Huawei купить усю або принаймні більшу частину продукції PXW. Представники компанії відмовилися від коментарів з цього питання. Якщо їй вдасться зрушити з місця, стартап може дозволити обійти зусилля Вашингтона, спрямовані на те, щоб перекрити потік чипів у компанію, яку він розглядає як військову й економічну загрозу.

Однак причин цього боятися все ж не так багато. Наступного року PXW планує почати роботу над 28-нанометровою технологією, яка на шість поколінь відстає від найсучаснішого виробництва. Цього явно недостатньо, щоб конкурувати з іншими виробниками мікросхем.

США вже спостерігають

Малопомітна PXW вже привернула увагу Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, яке допомагає здійснювати нагляд за американськими торговельними обмеженнями. У відомстві знають про стартап і "звинувачення у зв'язках з Huawei".

Бюро постійно стежить за спробами ухилитися від експортного контролю, в тому числі й за пов'язаними сторонами [...] і використовує відкриті джерела, власну й закриту інформацію для обґрунтування, а потім, коли це доречно, застосовує наші адміністративні або кримінальні правоохоронні, а також регуляторні інструменти для усунення порушень,

— коментує відомство.

Неясно, чи стратегічні плани PXW явно порушують торгові санкції США. Якщо фірма має намір постачати чипи Huawei, вона буде жорстко обмежена в тому, яке обладнання для виробництва мікросхем зможе купувати в американських постачальників.

Перспективи

Як пише Bloomberg, PXW не зможе побудувати бізнес з виробництва мікросхем, який би відповідав можливостям найбільшого в світі виробника чипів TSMS – до санкцій він постачав продукцію Huawei. Однак стартап може допомогти Huawei відновити свої позиції в декількох критично важливих областях, таких як смартфони та сервери.