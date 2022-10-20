Компанія Apple відома тим, що не допускає стороннього втручання в свої продукти, так само як і не надає їх у користування іншим виробникам. Таким чином її операційні системи встановлюються виключно на її власних пристроях – смартфонах, планшетах, ноутбуках, ПК тощо. Тому користувачі мережі не на жарт схвилювалися, побачивши macOS на ноутбуці компанії, яка традиційно випускає їх на Windows.

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Що сталося

У рекламному оголошенні, розміщеному на Reddit, показано "ідеальний ноутбук для всіх необхідних аспектів вашої роботи". На екрані демонструється пошта Gmail. Однак якщо придивитись до інтерфейсу, можна помітити, що це не Windows.

У верхній частині дисплея видно Menu bar – горизонтальну стрічку, схожу на панель завдань в операційній системі Microsoft, але з іншою логікою взаємодії та функціями. На неякісному зображенні можна навіть побачити логотип Apple.



Частина рекламного зображення HP з відредагованою різкістю / Фото Hewlett-Packard/24 канал

Звісно ж, нічого подібного відбутися не може. Імовірно, причина такого конфузу в неуважності дизайнера, який помістив не той скриншот у рекламне зображення.

Попри це, деякі користувачі вже встигли позловтішатися, жартуючи, що їм приємно, що HP визнала ноутбуки на macOS кращими за Windows.

Зазначимо, що згодом після публікації фото на Reddit, тема була заблокована модераторами. Нові коментарі більше не можуть бути розміщені, а старі стали недоступними.