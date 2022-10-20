Компанія Apple відома тим, що не допускає стороннього втручання в свої продукти, так само як і не надає їх у користування іншим виробникам. Таким чином її операційні системи встановлюються виключно на її власних пристроях – смартфонах, планшетах, ноутбуках, ПК тощо. Тому користувачі мережі не на жарт схвилювалися, побачивши macOS на ноутбуці компанії, яка традиційно випускає їх на Windows.
Цікаво Розкіш і турбота про природу: виробник Rolls-Royce показав свій перший електромобіль
Що сталося
У рекламному оголошенні, розміщеному на Reddit, показано "ідеальний ноутбук для всіх необхідних аспектів вашої роботи". На екрані демонструється пошта Gmail. Однак якщо придивитись до інтерфейсу, можна помітити, що це не Windows.
У верхній частині дисплея видно Menu bar – горизонтальну стрічку, схожу на панель завдань в операційній системі Microsoft, але з іншою логікою взаємодії та функціями. На неякісному зображенні можна навіть побачити логотип Apple.
Частина рекламного зображення HP з відредагованою різкістю / Фото Hewlett-Packard/24 канал
Звісно ж, нічого подібного відбутися не може. Імовірно, причина такого конфузу в неуважності дизайнера, який помістив не той скриншот у рекламне зображення.
Попри це, деякі користувачі вже встигли позловтішатися, жартуючи, що їм приємно, що HP визнала ноутбуки на macOS кращими за Windows.