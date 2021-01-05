Бренд Honor став незалежним від Huawei і перейшов під контроль консорціуму з декількох десятків компаній. Тепер стало відомо, що 12 січня почне працювати фірмовий інтернет-магазин Honor, який буде реалізовувати продукцію і послуги бренду.

У новому онлайн-магазині продаватимуть різні товари і послуги під брендом Honor, а також проводитимуть післяпродажне обслуговування пристроїв. Представники бренду відзначили, що компанія має намір тісно співпрацювати зі своїми партнерами, щоб забезпечити високий рівень безпеки і якості обслуговування власної продукції. Інформація про це була опублікована на китайській платформі мікроблогів Weibo, пише Gizmochina.

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Що відомо

Одним з нових товарів, який буде пропонуватися в інтернет-магазині, стануть смартфони Honor V40. Раніше повідомлялося, що флагмани компанії офіційно представлять в день запуску магазину, проте зараз джерела говорять, що презентацію імовірно відкладуть на кілька днів. Також повідомляється про плани щодо запуску окремого мобільного додатку для нового онлайн-магазину.



Оголошення про відкриття магазину Honor / Фото Honor

Оскільки раніше Honor був дочірнім підприємством Huawei, вся продукція бренду реалізовувалася через офіційні канали продажів китайського телекомунікаційного гіганта. Тепер же бренд перетворився на самостійну компанію і відкриття власного інтернет-магазину є логічним і очікуваним кроком.