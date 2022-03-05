Як повідомляє джерело, системи HawkEye 360 почали фіксувати втручання в сигнал GPS ще за чотири місяці до повторного вторгнення окупантів на територію України. Ба більше, перешкоди постійно посилювались.

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Що відомо

Це сучасна війна, де росіяни використовують новітні технології радіоелектронної боротьби. Це показує тактику, яку застосовують російські війська для зниження ефективності космічних засобів, таких як Глобальна система позиціонування США. Заглушення GPS – це один з аспектів, який ми спостерігаємо завдяки використанню нашої групи виявлення сигналів і можливостей обробки,

– прокоментував виданню SpaceNews генеральний директор HawkEye 360 ​​Джон Серафіні.

HawkEye 360 має в своєму арсеналі цілу групу супутників, здатних відслідковувати й збирати сигнали перешкод GPS. Вони почали активно спостерігати за ситуацією минулої осені й швидко зрозуміли, що ці сигнали потребують моніторингу.

Ми продовжуємо збирати цей сигнал та інші дані у Східній Європі, оскільки вони є критичним показником людської діяльності,

– додає Серафіні.

Незадовго до початку російського вторгнення аналітики HawkEye 360 ​​виявили перешкоди GPS на північ від Чорнобиля, "демонструючи інтеграцію тактики радіоелектронної боротьби в російську військову операцію, щоб ще більше погіршити здатність України до самооборони".

У листопаді HawkEye 360 ​​перешкоди GPS фіксували на лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях. Компанія підтвердила, що через втручання в регіоні було порушено роботу безпілотників.