Компанія Google присвятила Дню святого Валентина новий дудл та мінігру

На головній сторінці пошукової системи Google з'явився новий дудл. Він пропонує користувачам коротке завдання і вітає зі святом.

День святого Валентина традиційно в усьому світі святкується 14 лютого. 24 канал виконав завдання дудла і готовий поділитися результатами.

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Про що дудл

Цього разу компанія не пропонує довгих ігор, як це було раніше.

Головне завдання – допомогти двох хом'ячкам зустрітися.

Для цього користувачам пропонують чотири важелі.

Кожен з них рухає фрагмент труби.

Труби, своєю чергою, формують собою велике слово Google.

Склавши його, хом'яки отримають безперешкодний шлях до центру – букви "О" у формі серця.



Новий дудл від Google / Скриншот 24 каналу

Коли слово зібрано, тисніть на кнопку й очікуйте на результат.

Які ще дудли випускала компанія

Серед подій, які удостоїлись власного дудла, були, наприклад, день народження Стівена Хокінга, день народження українського спортсмена Івана Піддубного, День піци, Геловін. Крім того, Google пропонувала користувачам шукати центри вакцинації проти коронавірусу, пограти в інтерактивну гру "Острова Чемпіонів", присвячену Олімпіаді в Токіо у 2021 році та інше.

Нагадаємо, День святого Валентина – свято, яке відзначають на честь християнського священника, який жив у 175 – 270 роках нашої ери.

Прибічники легенди вірять, що він таємно вінчав солдат армії тодішнього імператора Клавдія II Готського, який вважав, що сім'я заважає солдатам воювати за імперію, а тому видав едикт, що забороняв воїнам одружуватися. Дізнавшись про діяльність священника, імператор наказав відтяти тому голову, що й сталося 14 лютого.

Противники ж упевнені, що День святого Валентина – не більш ніж черговий спосіб викачування грошей з довірливих покупців за допомогою щорічного продажу різноманітного непотребу.