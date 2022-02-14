День святого Валентина традиційно в усьому світі святкується 14 лютого. 24 канал виконав завдання дудла і готовий поділитися результатами.

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Новий дудл від Google / Скриншот 24 каналу

Коли слово зібрано, тисніть на кнопку й очікуйте на результат.

Серед подій, які удостоїлись власного дудла, були, наприклад, день народження Стівена Хокінга, день народження українського спортсмена Івана Піддубного, День піци, Геловін. Крім того, Google пропонувала користувачам шукати центри вакцинації проти коронавірусу, пограти в інтерактивну гру "Острова Чемпіонів", присвячену Олімпіаді в Токіо у 2021 році та інше.

Нагадаємо, День святого Валентина – свято, яке відзначають на честь християнського священника, який жив у 175 – 270 роках нашої ери.

Прибічники легенди вірять, що він таємно вінчав солдат армії тодішнього імператора Клавдія II Готського, який вважав, що сім'я заважає солдатам воювати за імперію, а тому видав едикт, що забороняв воїнам одружуватися. Дізнавшись про діяльність священника, імператор наказав відтяти тому голову, що й сталося 14 лютого.

Противники ж упевнені, що День святого Валентина – не більш ніж черговий спосіб викачування грошей з довірливих покупців за допомогою щорічного продажу різноманітного непотребу.