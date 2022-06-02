Компанія Google підтримала українські стартапи: хто першим отримає фінансування
Джерело:Google
У Google оголосили що запускають фонд на підтримку українських стартапів. Загальна сума, яку видаляє компанія, становить п’ять мільйонів доларів.
Одним із перших фіналістів, який отримає фінансування і менторство від технологічного гіганта, став Respeecher. Це український AI-стартап для клонування голосів, що створював синтетичні голоси для фільмів Зоряних війни, володар статуетки Emmy Awards.
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Деталі
В офіційному пресрелізі Google for Startups відзначив, як останні три місяці весь світ захоплюється витривалістю та мужністю українців. Тому створення такого фонду було логічним кроком для підтримки українських підприємців у часи нестабільної економічної ситуації в країні.
- Відібрані українські стартапи отримають до 100 000 доларів США (точну суму не розголошують), а також постійне менторство від Google та доступ до продуктів корпорації.
- Окрім Respeecher до першої когорти фіналістів увійшли ще 16 українських продуктів, зокрема медичний стартап Lab24, Pleso therapy для ментального здоров'я, екостартап Releaf Paper та інші.
- Стартапи обирали за переліком вимог, як, наприклад, те що компанія мала бути заснована до 24 лютого 2022 року і перебувати у постMVP-етапі.
- Фінальним етапом відбору було інтерв'ю. Пріоритет надавали стартапам які мають соціальну місію.
Є круте відчуття того, що весь світ об'єднався, підтримуючи Україну і тішить, що стартап-спільнота не стала винятком. Останній рік, крім створення синтетичних голосів для голлівудських фільмів, ми присвятили багато часу нашій healthcare-ініціативі. Ми вже маємо перші підтвердження, що наша AI-технологія допоможе багатьом людям, що мають проблеми з голосом. З фінансовою підтримкою Google буде простіше розвивати напрямок healthcare, продовжувати забезпечувати робочими місцями українців і будувати найкращі IT-продукти родом з України,
– каже Олександр Сердюк, СEO та співзасновник Respeecher.
Подача на фінансову підтримку для українських стартапів досі відкрита. Уже незабаром організатори обіцяють оголосити наступну когорту стартап-фіналістів з України.