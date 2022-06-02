Компанія Google підтримала українські стартапи: хто першим отримає фінансування

У Google оголосили що запускають фонд на підтримку українських стартапів. Загальна сума, яку видаляє компанія, становить п’ять мільйонів доларів.

Одним із перших фіналістів, який отримає фінансування і менторство від технологічного гіганта, став Respeecher. Це український AI-стартап для клонування голосів, що створював синтетичні голоси для фільмів Зоряних війни, володар статуетки Emmy Awards.

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В офіційному пресрелізі Google for Startups відзначив, як останні три місяці весь світ захоплюється витривалістю та мужністю українців. Тому створення такого фонду було логічним кроком для підтримки українських підприємців у часи нестабільної економічної ситуації в країні.

Відібрані українські стартапи отримають до 100 000 доларів США (точну суму не розголошують), а також постійне менторство від Google та доступ до продуктів корпорації.

Окрім Respeecher до першої когорти фіналістів увійшли ще 16 українських продуктів, зокрема медичний стартап Lab24, Pleso therapy для ментального здоров'я, екостартап Releaf Paper та інші.

Стартапи обирали за переліком вимог, як, наприклад, те що компанія мала бути заснована до 24 лютого 2022 року і перебувати у постMVP-етапі.

Фінальним етапом відбору було інтерв'ю. Пріоритет надавали стартапам які мають соціальну місію.

Є круте відчуття того, що весь світ об'єднався, підтримуючи Україну і тішить, що стартап-спільнота не стала винятком. Останній рік, крім створення синтетичних голосів для голлівудських фільмів, ми присвятили багато часу нашій healthcare-ініціативі. Ми вже маємо перші підтвердження, що наша AI-технологія допоможе багатьом людям, що мають проблеми з голосом. З фінансовою підтримкою Google буде простіше розвивати напрямок healthcare, продовжувати забезпечувати робочими місцями українців і будувати найкращі IT-продукти родом з України,

– каже Олександр Сердюк, СEO та співзасновник Respeecher.

Подача на фінансову підтримку для українських стартапів досі відкрита. Уже незабаром організатори обіцяють оголосити наступну когорту стартап-фіналістів з України.