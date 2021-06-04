Уоррен Баффет та Білл Гейтс побудують атомний реактор нового покоління

Друзі-мільярдери Баффет і Гейтс збудують ядерний реактор нового покоління вартістю в 1 мільярд доларів. TerraPower Білла Гейтса і PacifiCorp Уоррена Баффета вибрали Вайомінг для реалізації проєкту Natrium. Пікова потужність майбутнього реактора складе 500 МВт. Він зможе забезпечити енергією приблизно 400 000 домівок.

Natrium належить до класу передових ядерних реакторів, здатних доповнювати станції відновлюваної енергії. Вони вважаються більш екологічними, ніж традиційні АЕС. Крім того, за даними Всесвітньої ядерної асоціації (WNA), у них спрощена конструкція, вони витрачають менше палива, дешевші і безпечніші, ніж звичайні реактори.

Цікаво Скільки важать хромосоми людини: вчені мають відповідь

Це наш найшвидший і чистий шлях до вуглецевої нейтральності. Ядерна енергія безумовно частина моєї енергетичної стратегії,

– заявив Марк Гордон, губернатор Вайомінгу, головного постачальника вугілля в США.

Проєкт передбачає будівництво швидкого реактора з натрієвим охолодженням і енергосховищем на розплавлених солях. Точне місце будівництва буде оприлюднено ближче до кінця 2021 року.

Технологія атомного реактора нового покоління

У минулому році Міністерство енергетики США виділило TerraPower 80 мільйонів доларів на розробку прототипу технології Natrium. Додаткове фінансування очікується у найближчі роки. Будівництво триватиме приблизно семи років. Глава TerraPower Кріс Левеск запевняє, що така енергія потрібна буде в енергомережах в 2030-х.

Експерти з ядерної енергетики стверджують, однак, що подібні реактори можуть виявитися менш надійними, ніж звичайні. Паливо для них потрібно збагачувати в набагато більшому ступені. Це означає, що ланцюг поставок стане привабливою мішенню для воєнізованих угруповань, які прагнуть отримати власну ядерну зброю.