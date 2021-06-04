Natrium належить до класу передових ядерних реакторів, здатних доповнювати станції відновлюваної енергії. Вони вважаються більш екологічними, ніж традиційні АЕС. Крім того, за даними Всесвітньої ядерної асоціації (WNA), у них спрощена конструкція, вони витрачають менше палива, дешевші і безпечніші, ніж звичайні реактори.

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Це наш найшвидший і чистий шлях до вуглецевої нейтральності. Ядерна енергія безумовно частина моєї енергетичної стратегії,

– заявив Марк Гордон, губернатор Вайомінгу, головного постачальника вугілля в США.

Проєкт передбачає будівництво швидкого реактора з натрієвим охолодженням і енергосховищем на розплавлених солях. Точне місце будівництва буде оприлюднено ближче до кінця 2021 року.

Технологія атомного реактора нового покоління

У минулому році Міністерство енергетики США виділило TerraPower 80 мільйонів доларів на розробку прототипу технології Natrium. Додаткове фінансування очікується у найближчі роки. Будівництво триватиме приблизно семи років. Глава TerraPower Кріс Левеск запевняє, що така енергія потрібна буде в енергомережах в 2030-х.

Експерти з ядерної енергетики стверджують, однак, що подібні реактори можуть виявитися менш надійними, ніж звичайні. Паливо для них потрібно збагачувати в набагато більшому ступені. Це означає, що ланцюг поставок стане привабливою мішенню для воєнізованих угруповань, які прагнуть отримати власну ядерну зброю.