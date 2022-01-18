Компанія FedEx хоче озброїти свої транспортні літаки лазерами – для чого вони їй

Американський транспортно-логістичний гігант FedEx подав прохання до Федерального авіаційного управління США (FAA) про дозвіл на розміщення протиракетних лазерів на своїх транспортних літаках.

При наявності відповідного військового спорядження лише одна людина може націлитись на літак на відстані трьох миль, використовуючи ракету теплового пошуку. І хоча це, як пише джерело, явище рідкісне, FedEx вважає за необхідне забезпечити цей додатковий засіб безпеки на своєму повітряному транспорті.

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Для чого лазери на літаках FedEx

Реактивні літаки залишають в польоті за собою сильний тепловий слід, що є орієнтиром для ракет з тепловим наведенням.

Поряд з цим невелика швидкість і мала маневреність транспортних літаків перетворюють їх в ідеальну повітряну мішень.

Допомогти протидіяти вразливості літаків можуть спеціальні протиракетні лазери.

Будучи спрямованими на ракету, вони дезорієнтують її інфрачервону систему наведення.

У документі заявки, який "планується опублікувати у Федеральному реєстрі 18 січня", FedEx посилається на "кілька інцидентів за кордоном", коли "цивільні літаки були обстріляні переносними зенітно-ракетними комплексами", які майже неможливо виявити, враховуючи їх діапазон дії. Вони, безсумнівно, є серйозною загрозою при експлуатації літаків у деяких частинах світу.

Найбільшою проблемою в цьому питанні видання Gizmodo називає те, що стандарти проєктування літаків транспортної категорії не передбачали, що конструкція зможе проєктувати інфрачервону лазерну енергію за межі літака. У результаті система захисту вважається "новою або незвичайною конструктивною особливістю" і тому буде піддаватися кільком спеціальним правилам безпеки, з огляду на те, наскільки небезпечним може бути інтенсивне інфрачервоне світло для шкіри та очей людей у ​​літаку, на землі та на інших літаках.

Ці правила включатимуть: