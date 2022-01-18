При наявності відповідного військового спорядження лише одна людина може націлитись на літак на відстані трьох миль, використовуючи ракету теплового пошуку. І хоча це, як пише джерело, явище рідкісне, FedEx вважає за необхідне забезпечити цей додатковий засіб безпеки на своєму повітряному транспорті.

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Для чого лазери на літаках FedEx

Реактивні літаки залишають в польоті за собою сильний тепловий слід, що є орієнтиром для ракет з тепловим наведенням.

Поряд з цим невелика швидкість і мала маневреність транспортних літаків перетворюють їх в ідеальну повітряну мішень.

Допомогти протидіяти вразливості літаків можуть спеціальні протиракетні лазери.

Будучи спрямованими на ракету, вони дезорієнтують її інфрачервону систему наведення.

У документі заявки, який "планується опублікувати у Федеральному реєстрі 18 січня", FedEx посилається на "кілька інцидентів за кордоном", коли "цивільні літаки були обстріляні переносними зенітно-ракетними комплексами", які майже неможливо виявити, враховуючи їх діапазон дії. Вони, безсумнівно, є серйозною загрозою при експлуатації літаків у деяких частинах світу.

Найбільшою проблемою в цьому питанні видання Gizmodo називає те, що стандарти проєктування літаків транспортної категорії не передбачали, що конструкція зможе проєктувати інфрачервону лазерну енергію за межі літака. У результаті система захисту вважається "новою або незвичайною конструктивною особливістю" і тому буде піддаватися кільком спеціальним правилам безпеки, з огляду на те, наскільки небезпечним може бути інтенсивне інфрачервоне світло для шкіри та очей людей у ​​літаку, на землі та на інших літаках.

Ці правила включатимуть: