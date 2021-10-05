Компанія Facebook назвала причину масштабного збою

У компанії Facebook фактично через понад 6 годин збою відновили роботу та назвали причини. Мовиться про зміни конфігурації маршрутизаторів.

Проблема виявилась у порушенні мережевого трафіку. Тобто кількості даних, що переміщуються по мережі в певний час.

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У Facebook назвали причини масштабного збою в роботі

Наші інженерні групи дізналися, що зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між нашими центрами обробки даних, викликали проблеми, які перервали цей зв'язок,

– розповіли у компанії.

До речі, магістральні маршрутизатори – це спеціальні пристрої так званого мережевого рівня, що відповідають за пошук і підбір найкращого маршруту в мережі. Саме за ним переміщаються потоки інформації до одержувача.

Компанія ж повідомила, що саме таке порушення мережевого трафіку й "зумовило каскадний вплив на способи зв'язку наших центрів обробки даних". У результаті – послуги Facebook були зупинені.

Коротко про масштабний збій у роботі відомих соцмереж

Орієнтовно о 18:30 – 19 годині за Києвом трапився збій у роботі соцмереж Facebook та Instagram. Аналогічна ситуація у мессенджері WhatsApp.

Згодом з перебоями працювали TikTok, а також Netflix, Twitter та Google. Причини та терміни усунення проблем досі невідомі.

Станом на вечір, 4 жовтня, глава Facebook Марк Цукерберг вже втратив 6,6 мільярда доларів.

Через понад 6 годин збою, орієнтовно о 1 годині ночі 5 жовтня Facebook, WhatsApp та Instagram почали відновлювати роботу.

Цей збій уже назвали найбільшим в історії роботи сервісу. За даними Downdetector, на роботу соцмережі (точніше, на її відсутність) поскаржилися 10,6 мільйона людей з усього світу.

У роботі Facebook стався масштабний збій: деталі / Інфографіка 24 каналу