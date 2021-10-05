Проблема виявилась у порушенні мережевого трафіку. Тобто кількості даних, що переміщуються по мережі в певний час.

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У Facebook назвали причини масштабного збою в роботі

Наші інженерні групи дізналися, що зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між нашими центрами обробки даних, викликали проблеми, які перервали цей зв'язок,

– розповіли у компанії.

До речі, магістральні маршрутизатори – це спеціальні пристрої так званого мережевого рівня, що відповідають за пошук і підбір найкращого маршруту в мережі. Саме за ним переміщаються потоки інформації до одержувача.

Компанія ж повідомила, що саме таке порушення мережевого трафіку й "зумовило каскадний вплив на способи зв'язку наших центрів обробки даних". У результаті – послуги Facebook були зупинені.

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