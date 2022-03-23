Компанія eQualitie забезпечить в Україні зв'язок на випадок відключення інтернету

На думку канадської компанії eQualitie в Україні існує невеликий ризик відключення країни від зовнішнього інтернету через розв'язану Росією війну. Аби уникнути цього компанія розгорнула в Україні сервіси децентралізованого зв’язку dComms.

Станом на сьогодні у п’яти українських містах вже налаштовані відповідні сервери, які зможуть забезпечити резервний зв'язок для доступу до месенджерів, соцмереж та інших сервісів.

Не пропустіть Українська компанія MacPaw створила додаток для виявлення російського софту на комп'ютерах

Як працює dComms

Роботу dComms забезпечує 5 основних сервісів:

Element – чат з наскрізним шифруванням;

– чат з наскрізним шифруванням; Delta chat – зашифрований сервіс обміну повідомленнями, схожий на Whatsapp;

– зашифрований сервіс обміну повідомленнями, схожий на Whatsapp; Briar — месенджер, що за замовчуванням використовує мережу Tor й працює через Bluetooth у смартфоні;

— месенджер, що за замовчуванням використовує мережу Tor й працює через Bluetooth у смартфоні; CENO – веббраузер для доступу до інтернету там, де задіяні обмеження чи відключення інтернету;

– веббраузер для доступу до інтернету там, де задіяні обмеження чи відключення інтернету; NewNode – VPN-сервіс на основі однорангової мережі.

Сервери компанії, які відповідають за роботу сервісів розташовані у таки містах, як:

Київ;

Одеса;

Харків;

Львів (2 сервери);

Рівне.

На цій сторінці детально описано, як працюють сервіси, які у них можливості, а також зазначено необхідні інструкції для їх налаштування та використання.

Важливо зауважити, що компанія eQualitie радить передчасно завантажити та встановити сервіси і ознайомитися з їхніми можливостями. Це може допомогти вам залишитися на зв'язку з близькими в екстрених випадках.

Ми також підготували корисний матеріал з порадами як підготувати смартфон до роботи без інтернету та мобільного зв'язку.