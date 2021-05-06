Компанія Джеффа Безоса запустила онлайн-аукціон: розігрується політ в космос

Космічна компанія генерального директора компанії Amazon ще у 2015 році вперше успішно посадила свій суборбітальний корабель New Shepard. З того часу проводилися численні тести, щоб виявити усі недоліки апарату. Тепер настав час запустити на ньому перших космічних туристів.

Відповідна інформація з'явилася на сайті компанії Blue Origin. Перші туристи мають відправитися за лінію Кармана уже 20 липня 2021 року. Капсула може вмістити шість людей. Одне місце розіграють на онлайн-аукціоні.

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Що таке лінія Кармана? Це умовна лінія на висоті 100 кілометрів над рівнем моря, яка вважається межею між атмосферою та космосом. Фактично, якщо ви перетнете 100-кілометрову позначку, то потрапите в космос і станете астронавтом.

Детальніше про аукціон: дивіться відео онлайн

Що потрібно, щоб виграти аукціон і отримати місце на New Shepard

З 5 по 19 травня 2021 року пройдуть закриті онлайн-торги. У цей час можна зробити ставку на сайті на будь-яку суму. Ваша ставка буде невидима для інших учасників. 19 травня ставки учасників оприлюднюють. Після цього учасники мають перебити найвищу зі ставок, зроблених до цього. 12 червня буде проведено останній етап – "живий" аукціон в онлайн форматі, де і стане зрозуміло, хто переміг.

Виручені з торгів кошти передадуть у фонд Club for the Future.

– фонд, місія якого надихати майбутні покоління здобувати знання та будувати кар'єру у царині науки, технології, інженерії, математики ( STEAM ). Фонд заснований компанієюу 2019 році.

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Приземлення суборбітального космічного корабля New Shepard / Фото Blue Origin