Ракета-носій Vulcan компанії United Launch Alliance (ULA) має замінити на службі Atlas V, де використовували російські двигуни РД-180. На "Вулкані" мають встановити два метанові ВЕ-4, які розробляє компанія Джеффа Безоса Blue Origin. Договір про постачання двигунів був укладений ще у 2014 році, а ВЕ-4 досі немає.

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Випробування двигуна ВЕ-4: дивіться відео

Нова затримка постачання

Головний виконавчий директор компанії ULA Торі Бруно повідомив, що очікував отримати двигуни до кінця 2021 року. Проте цим планам не судилося збутися.

Я сподівався отримати ці двигуни на Різдво. У мене вдома чекали гігантські панчохи,

– жартує Торі Бруно.

Водночас з цим Бруно наголошує, що ВЕ-4, які має отримати ULA, перебувають "на заводі Blue Origin" й затримка пов'язана з пандемією коронавірусу. Якби не вона, пояснює виконавчий директор, постачання двигунів відбулося б раніше, адже вони вже перебували на завершальному етапі тестування та сертифікації. Тепер очікується, що перші серійні ВЕ-4 будуть надані "на початку 2022 року".

Час, коли Blue Origin зможе надати ВЕ-4 для носія Vulcan критично важливий, адже ракета має виконати два успішні пуски, щоб її сертифікували для подальших запусків. Через затримку постачання двигунів ULA доведеться до кінця 2022 року використовувати Atlas V.

Після 2022 року запуски "Атласу" стануть неможливими й Міністерство оборони США планувало використовувати "Вулкани". Якщо їх до того часу не сертифікують, будуть або затримки запусків в інтересах Міністерства, або ж вони звернуться до когось іншого. Наприклад, до SpaceX.