Наразі це лише концепт. Компанії ще належить попрацювати над деякими проблемами, з якими вони зіткнулися при освоєнні технології. Однак інженери налаштовані оптимістично, вони очікують на введення нового літака в експлуатацію протягом найближчих п'яти років.

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Wright Spirit – здійснення мрії про електричні літаки

Wright Spirit розроблений на базі комерційного середньорозмірного реактивного лайнера ВАЕ-146 компанії British Aerospace.

Однак на відміну від ВАЕ-146 він матиме електричні двигуни й буде обладнаний накопичувачем енергії з високою щільністю.

Літак зможе забезпечити годинний політ протяжністю в 1000 кілометрів , наприклад, за маршрутами Сідней-Мельбурн або Лондон-Женева.

, наприклад, за маршрутами Сідней-Мельбурн або Лондон-Женева. У салоні передбачено 100 місць для пасажирів.

Наразі розглядаються два варіанти джерел енергії: водневі й алюмінієві паливні елементи. Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки.

Водень – легке паливо з питомою енергетичною ємністю 33313,9 ват-години на кілограм, що в три рази вище характеристик авіаційного гасу (12000 ват-годин на кілограм). Але при цьому паливні водневі баки займуть занадто багато місця – у 4 рази більше, ніж у реактивного літака.

Енергетичний потенціал алюмінієвого палива – 8611,1 ват-години на кілограм. Показник поступається водню і гасу, зате він кратно вище – в 33 рази, ніж у найсучасніших літій-іонних акумуляторів. Співвідношення потужності та об'єму виглядає дуже перспективно для потенційних покупців.

Розмови про масове виробництво електричних літаків йдуть уже давно. Адже сьогодні в небі щодня літають тисячі таких машин, створюючи значне навантаження на атмосферу. Щоб зменшити вплив на екологію, пропонують поступовий перехід на електротягу, як це відбувається сьогодні з автомобілями. Проте електричні літаки сьогодні представлені переважно експериментальними моделями, в число яких входять як пілотовані, так і безпілотні апарати. Якихось серйозних розробок, які можна було б поставити на конвеєр, немає.