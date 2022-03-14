Компанія ASUS розгляне можливість евакуації працівників та бізнесу з Росії

Тайванська компанія ASUS, яка займається виробництвом комп'ютерної техніки, заявила, що вона може евакуювати своїх співробітників з Росії.

Міністерка економіки Тайваню Ван Мейхуа розповіла, що керівництво компанії розглядає таку можливість.

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За її словами, комапнія буде зважатиме на свою репутацію.

Насамперед компанія ASUS може розглянути можливість евакуації своїх працівників та бізнесу з Росії,

– сказала Ван Мейхуа.

Вона додала, що Тайвань "підтримує інші демократії" і вжив заходів проти Росії, про що саме йдуться – невідомо.

Відомо, що міністр цифрової трансформації в Україні Михайло Федоров закликав голову ASUS Джонні Ши припинити свій бізнес в Росії через те, що війська РФ вторглися в Україну та розпочали війну.

Додамо, що компанія Apple однією з перших покинула ринок держави-агресорки. Там не ввозять свою техніку на територію Росії й не надають у країні жодних послуг.

Так, у Росії стала недоступною послуга Apple Pay. Власники iPhone вже не можуть розрахуватися за допомогою своїх смартфонів.

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